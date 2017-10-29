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ОБСЄ: Вибухів на окупованому Донбасі стало менше

Неділя, 29 жовтня 2017, 21:42

У Донецькій та Луганській областях місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму "тиші".

Про це йдеться у звіті місії, який оприлюднено на сайті організації.

Зокрема на Донеччині зафіксовано орієнтовно 130 вибухів проти приблизно 350, зафіксованих раніше.

У Луганській області спостерігачі зафіксували лише 4 вибухи проти 70. 

Також місія відвідала постійне місце зберігання озброєння "ЛНР", розташоване за межами ліній відведення, та знову констатувала там відсутність 1 танка Т-64. 

"У підконтрольних уряду районах патруль ОБСЄ бачив 3 самохідні гаубиці (2С3 "Акація", 152 мм) на вантажівках-платформах поблизу залізничної станції в м. Бахмут, що є порушенням відповідних ліній відведення. Також спостерігачі бачили 4 танки (Т-64) які перевозили на вантажівках-платформах у південно-західному напрямку північно-східніше с. Нижньотепле та 4 танки (Т-64) на 4 вантажівках, що рухалися у західному напрямку північно-східніше м. Щастя", - повідомили у місії. 

За лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання місія ОБСЄ бачила 35 танків (Т-64) на вагонах на залізничній станції у Бахмуті та 1 нерухомий танк (Т-72) у колоні поблизу підконтрольного урядові с. Біла Гора. 

Також команда Місії відвідала один прикордонний район, який не контролюється урядом.

"Перебуваючи упродовж близько півгодини на пункті пропуску поблизу м. Новоазовськ, спостерігачі бачили, що з України виїхали 2 транспортні засоби та  1 вантажівка", - повідомили в ОБСЄ.

Українська правда 

Теми: ОБСЄДонбасМінські угодизброя
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