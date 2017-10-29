Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЕ: Взрывов на оккупированном Донбассе стало меньше

Воскресенье, 29 октября 2017, 21:42

В Донецкой и Луганской областях миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима "тишины".

Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном на сайте организации.

В частности в Донецкой области зафиксировано ориентировочно 130 взрывов против примерно 350, зафиксированных ранее.

В Луганской области наблюдатели зафиксировали только 4 взрыва против 70.

Также миссия посетила постоянное место хранения вооружения "ЛНР", расположенное за пределами линий отвода, и снова констатировала там отсутствие 1 танка Т-64.

"В подконтрольных правительству районах патруль ОБСЕ видел 3 самоходные гаубицы (2С3 "Акация", 152 мм) на грузовиках-платформах вблизи железнодорожной станции г.Бахмут, что является нарушением соответствующих линий отвода. Также наблюдатели видели 4 танка (Т-64), которые перевозили на грузовиках-платформах в юго-западном направлении северо-восточнее с. Нижнетеплое и 4 танка (Т-64) на 4 грузовиках, двигались в западном направлении северо-восточнее г.Счастье", - сообщили в миссии.

За линиями отвода, однако за пределами выделенных мест хранения миссия ОБСЕ видела 35 танков (Т-64) на вагонах на железнодорожной станции в Бахмуте и 1 танк (Т-72) в колонне вблизи подконтрольного правительству с.Белая Гора. 

Также команда Миссии посетила один пограничный район, не контролируемый правительством.

"Находясь в течение около получаса на пункте пропуска вблизи г.Новоазовск, наблюдатели видели, что из Украины выехали 2 транспортных средства и 1 грузовик", - сообщили в ОБСЕ.

Украинская правда

Темы: ОБСЕДонбассМинские соглашенияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
08:54
По всей Украине тревога: в России взлетел МиГ
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили три вражеских дрона
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
Все новости...
Реклама: