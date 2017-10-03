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Добкін залишає "Опозиційний блок"

Вівторок, 3 жовтня 2017, 14:31

Народний депутат від "Опозиційного блоку" Михайло Добкін заявив про вихід із партії.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Всі разом узяті, так звані, "диктаторські" закони від 16 січня ні в яке порівняння не йдуть з прийнятою сьогодні ганьбою про судову "реформу". І ще. З цього дня я безпартійний", - написав Добкін.

У коментарі "Українській правді" нардеп підтвердив свій вихід із партії, заявивши, що вже написав заяву. При цьому, він відмовився пояснити, що саме стало причиною подібного рішення, пославшись на "недружні стосунки" з виданням.

Михайло Добкін пройшов до Верховної Ради в жовтні 2014 року на дострокових виборах за списками "Опозиційного блоку" (під №3).

Не дивлячись на вихід із партії, він не може покинути фракцію, не втративши свій депутатський мандат.

Як відомо, 13 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Добкіна.

В діях нардепа правоохоронці бачать ознаки умисної змови групи осіб для зловживання службовим становищем та сприяння шахрайству з метою заволодіння 78 га земельних ділянок Харкова нормативною вартістю близько 227 млн ​​грн.

Добкін свою провину заперечує.

Українська правда

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Теми: ДобкінОпозиційний блок
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