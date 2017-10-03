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Екс-чиновнику Одеської міськради вручили підозру за пожежу у "Вікторії"

Вівторок, 3 жовтня 2017, 14:50

Прокуратура вручила підозру колишньому посадовцю Одеської міськради у справі щодо пожежі в оздоровчому комплексі "Вікторія", внаслідок якої загинули троє дітей.

Про це повідомляє радник керівника обласного управління Нацполіції Руслан Форостяк у Facebook, не називаючи імені.

Одеське видання "Думская" з посиланням на джерела в обласній прокуратурі повідомляє, що підозру вручили колишньому віце-меру Одеси з гуманітарних питаннь Зінаїді Цвірінько.

Запобіжний захід нібито оберуть найближчим часом – і слідчий вимагатиме домашній арешт.

Екс-чиновнику Одеської міськради інкримінують порушення ч. 2 ст. 367 КК (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки).

Стаття передбачає покарання у вигляді арешту на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Як відомо, у ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згорів дерев'яний 2-поверховий корпус, загинули троє дітей.

Поліція відкрила провадження ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

18 вересня Київський районний суд Одеси за підозрою в порушенні правил пожежної безпеки арештував без права внесення застави директора дитячого табору "Вікторія" Петроса Саркисяна, а також арештував виховательку Наталю Янчик.

28 вересня Апеляційний суд Одеської області звільнив з-під варти Наталію Янчик на поруки народного депутата від БПП Мустафи Найєма.

Адвокат виховательки заявляв, що Янчик лише формально призначили відповідальною за протипожежну безпеку на початку 2017 року, та й вона подала заяву на звільнення з 24 серпня.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесанадзвичайна подіяпрокуратура
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