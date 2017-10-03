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Генштаб готує зміни до закону, щоб збільшити армію

Вівторок, 3 жовтня 2017, 16:54

Генеральний штаб готує зміни до закону про чисельність Збройних сил України, щоб покращити охорону складів з боєприпасами.

Про це у вівторок заявив в Національному університеті оборони імені Івана Черняхівського начальник Генштабу Віктор Муженко, передає прес-служба відомства.

За його словами, зокрема йдеться про заміну військової охорони батальйонами охорони та забезпечення, до складу яких входитимуть як підрозділи охорони, так і такелажні підрозділи та підрозділи механізації.

"Це, безумовно, призведе до збільшення загальної чисельності Збройних сил. У зв’язку з цим ми готуємо пропозиції до Закону України "Про чисельність Збройних Сил України, - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Як повідомлялося, Муженко заявляє, що є багато ознак, які свідчать на користь версії, що пожежа в Калинівці була диверсією.

Українська правда

Теми: арміяГенштабЗбройні силизаконодавствоМуженко
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