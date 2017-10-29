Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нападників на ДВК на Дніпропетровщині затримано, вилучено зброю

Неділя, 29 жовтня 2017, 23:42

Поліція перехопила 7 автомобілів з особами, які напали на ДВК №120505 у с.Майське Дніпропетровської області. У злочинців вилучено вогнепальну зброю.

Про це повідомили у громадянській мережі ОПОРА.

Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області оголосило план "Перехоплення" і на магістральній дорозі "Москва - Сімферополь" поліція перехопила 7 автомобілів з особами, які напали напали на ДВК №120505 у с.Майське.

 
опора

Під час огляду автомобілів у салоні та багажниках знайшли вогнепальну та травматичну зброю, автомати Калашникова, карабіни, помпові рушниці, набої, бронежилети, балаклави, арматуру та біти.

 
npu.gov.ua

Варто зазначити, під час нападу на дільницю автомобілі мали київські номери серії "АА" та "АІ", а при затримані авто вже мали номери серії "АЕ".

Як повідомляють у поліції, затримані особи доставлені до Синельниківського відділення поліції. 

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів передбачених статтями 296 (Хуліганство), 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) та 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, невідомі у камуфляжі  напали на ДВК №120505 у с.Майське.

Як уточнили спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА, 29 жовтня близько 19:00 до приміщення виборчої дільниці №120505  під'їхало 7 автомобілів з київськими номерами. Молоді особи, вдягнуті у камуфляжний одяг (без масок на обличчі)  розбили вітрини холу, де знаходиться виборча дільниця.

 
опора
 

Члени ДВК кинулися захищати виборчі скриньки. Невідомі особи хотіли влити до скриньок з бюлетенями  зеленку.

В представника групи швидкого реагування, яка чергувала біля дільниці, невідомі вистрілили з пістолету, однак куля пройшла повз. Ударом сокирою по нозі нанесені тілесні ушкодження представнику поліції.

За попередньою  інформацією, бюлетені не пошкоджені, і на виборчій дільниці №120505 триває процес підрахунку голосів.

Наразі всі чотири виборчих дільниці (в тому числі ДВК №120505) Зайцівської ОТГ посилено охороняються.

Теми: вибориДніпропетровська областьполіціякримінал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
вибори
Прем'єр Польщі підтвердив плани про одночасні вибори та референдум щодо міграції
Росія може відкласти "вибори" на окупованих територіях, якщо ситуація погіршиться − ЦВК
Потенційний кандидат у президенти США приїхав в Україну і зустрівся із Зеленським
Останні новини
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
Усі новини...
Реклама: