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Напавших на УИК на Днепропетровщине задержали, изъято оружие

Воскресенье, 29 октября 2017, 23:42

Полиция перехватила 7 автомобилей с лицами, которые напали на УИК №120505 в с.Майское Днепропетровской области. У преступников изъято огнестрельное оружие.

Об этом сообщили в гражданской сети ОПОРА.

Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области объявило план "Перехват" и на магистральной дороге "Москва - Симферополь" полиция перехватила 7 автомобилей с лицами, которые напали напали на УИК №120505 в с.Майское.

 
опора

Во время осмотра автомобилей в салоне и багажниках нашли огнестрельное и травматическое оружие, автоматы Калашникова, карабины, охотничьи ружья, патроны, бронежилеты, балаклавы, арматуру и биты.

 
npu.gov.ua

Стоит отметить, во время нападения на участок автомобили имели киевские номера серии "АА" и "АИ", а при задержании авто уже имели номера серии "АЕ".

Как сообщают в полиции, задержанные доставлены в Синельниковское отделение полиции.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных статьями 296 (хулиганство), 157 (Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя) и 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, неизвестные в камуфляже напали на УИК №120505 в с.Майское.

Как уточнили наблюдатели Гражданской сети ОПОРА, 29 октября около 19:00 к помещению избирательного участка №120505 подъехало 7 автомобилей с киевскими номерами. Молодые люди, одетые в камуфляжную одежду (без масок на лице) разбили витрины холла, где находится избирательный участок.

 
опора
 

Члены УИК бросились защищать избирательные урны. Неизвестные лица хотели влить в урны с бюллетенями зеленку.

В представителя группы быстрого реагирования, которая дежурила возле участка, неизвестные выстрелили из пистолета, однако пуля прошла мимо. Ударом топора по ноге нанесены телесные повреждения представителю полиции.

По предварительной информации, бюллетени не повреждены, и на избирательном участке №120505 продолжается процесс подсчета голосов.

Сейчас все четыре избирательных участка (в том числе УИК №120505) Зайцевского ОТГ усиленно охраняются.

"Украинская правда" в Threads

Темы: виборыДнепропетровская областьполициякриминал
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