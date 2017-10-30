Мадрид не виключає розширення автономії Каталонії

Незважаючи на те, що Каталонія - один зі світових лідерів за широтою повноважень, регіон може отримати ще більше влади.

Про це заявив глава МЗС Іспанії Альфонсо Дастіс, пише DW.com.

В результаті нинішньої кризи Каталонія може домогтися розширення автономії.

"Я виключаю незалежність, але необов'язково - розширення автономії, нехай навіть це сьогодні і один з регіонів з найбільшими повноваженнями і можливостями не тільки в Іспанії, але і у всьому світі", - заявив він.

Дастіс підтримав дії іспанської поліції, яка жорсткими заходами протистояла сепаратистам під час референдуму, але висловив думку, що Мадрид "отримав із ситуації урок".

"Ми розуміємо, як це все могло виглядати. Тому ми збираємося бути настільки обережними, наскільки можливо, щоб подібні сцени не повторилися", - підкреслив він.

За словами Дастіса, навіть бунтівний лідер сепаратистів, відправлений у відставку глава Каталонії Карлес Пучдемон цілком може взяти участь в грудневих виборах до регіонального парламенту, "якщо не опиниться на той час у в'язниці".

"Не важливо, що він говорить, федеральний уряд зараз керує Каталонією, хоча ми ясно вирішили, що не збираємося залишатися там надовго", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, в Барселоні в неділю пройшла демонстрація прихильників єдності Іспанії. Поліція повідомляє про триста тисяч учасників, а організатори вважають, що на вулиці вдалося вивести понад мільйон осіб. Марш пройшов під гаслом "Каталонія - це ми всі".

Як відомо, Сенат Іспанії проголосував за застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупиняє самоврядування в Каталонії. У той же день прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори.

За результатами опитування El Mundo, проведеного з 23 по 26 жовтня, політичні партії Каталонії, які виступають за незалежність автономії, не наберуть абсолютної більшості на позачергових парламентських виборах, які призначені на 21 грудня.