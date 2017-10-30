Мадрид не исключает расширения автономии Каталонии

Несмотря на то, что Каталония - один из мировых лидеров по широте полномочий, регион может получить еще больше власти.

Об этом заявил глава МИД Испании Альфонсо Дастис, пишет DW.com.

В результате нынешнего кризиса Каталония может добиться расширения автономии.

"Я исключаю независимость, но необязательно - расширение автономии, пусть даже это сегодня и один из регионов с наибольшими полномочиями и возможностями не только в Испании, но и во всем мире", - заявил он.

Дастис поддержал действия испанской полиции, жесткими мерами противостоявшей сепаратистам во время референдума, но высказал мнение, что Мадрид "извлек из ситуации урок".

"Мы понимаем, как это все могло выглядеть. Поэтому мы собираемся быть настолько осторожными, насколько возможно, чтобы подобные сцены не повторились", - подчеркнул он.

По словам Дастиса, даже мятежный лидер сепаратистов, отправленный в отставку глава Каталонии Карлес Пучдемон вполне может принять участие в декабрьских выборах в региональный парламент, "если не окажется к тому времени в тюрьме".

"Неважно, что он говорит, федеральное правительство сейчас управляет Каталонией, хотя мы ясно решили, что не собираемся оставаться там надолго", - отметил министр.

Как сообщалось, в Барселоне в воскресенье прошла демонстрация сторонников единства Испании. Полиция сообщает о трехстах тысячах участников, а организаторы считают, что на улицы удалось вывести более миллиона человек. Марш прошел под лозунгом "Каталония - это мы все".

Как известно, Сенат Испании проголосовал за применение статьи 155 конституции Испании, которая приостанавливает самоуправление в Каталонии. В тот же день премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.

По результатам опроса El Mundo, проведенного с 23 по 26 октября, политические партии Каталонии, которые выступают за независимость автономии, не наберут абсолютного большинства на внеочередных парламентских выборах, которые назначены на 21 декабря.