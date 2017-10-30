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В Харківській області чоловік загинув від вибуху снаряду

Понеділок, 30 жовтня 2017, 09:52

В Харківській області загинув 45-річний чоловік після того, як знайшов та розібрав вдома артилерійський бронебійний снаряд часів Другої світової війни.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

В повідомленні зазначається, що 29 жовтня о 15.20 у місті Куп'янське по одній із вулиць пролунав вибух. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції та працівники вибухо-технічного управління харківської поліції.

 

"З’ясовано, що 45-річний чоловік займався пошуками металобрухту. Після чергової знахідки він вирішив розібрати один з таких предметів. В результаті чого на подвір’ї чоловіка стався вибух", - коментують у прес-службі.

 

У поліції додають, що правоохоронці вилучили артилерійський бронебійний снаряд із зарядом вибухової речовини всередині калібром 76 мм зі слідами корозії часів Другої Світової війни.

 

За даними прес-служби, під час вибуху чоловік отримав численні тілесні ушкодження та був госпіталізований до хірургічного відділення місцевої лікарні, де помер.

Раніше повідомлялося, що у Києві поліція влаштувала облаву у закладі "Jugendhub", де в ніч на 28 жовтня проходив музичний захід, та затримала відвідувачів хабу, доправивши їх до відділку поліції та військкомату.

Українська правда

Теми: Харківська областьполіція
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