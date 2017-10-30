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В АП пояснили, чому Порошенко ще не призначив суддів Верховного Суду

Понеділок, 30 жовтня 2017, 11:52

Адміністрація президента заявляє, що Петро Порошенко має ще біля півмісяця часу, аби підписати наказ про призначення 111 суддів нового Верховного Суду.

Про це повідомляють "Українські новини" із посиланням на представника Адміністрації.

Він пояснив, що президент зобов'язаний призначити суддів протягом 30-денного строку з моменту отримання відповідних подань від Вищої ради правосуддя. А це трапилось у другий тиждень жовтня, 9-15 числа.

В АП кажуть, що дехто помилково вважає кінцем цього строку сплив 30 днів з дати ухвалення відповідного рішення членами ВРП 29 вересня.

Як повідомлялося, 29 вересня Вища рада правосуддя оголосила 111 кандидатів на призначення суддів до Верховного Суду України, яких мали передати на підпис президенту.

Водночас Громадська рада доброчесності, яка слідкувала за перебігом конкурсу на посади суддів ВС, закликала Порошенка не затверджувати цих 111 кандидатів. На переконання ГРД, під час обрання кандидатів мали місце численні порушення, тож є сумніви в доброчесності претендентів.

Теми: ПорошенкоВерховний суд
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