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Поліція відпустила 20 з 24 затриманих за напад на дільницю на Дніпропетровщині

Понеділок, 30 жовтня 2017, 14:45

Правоохоронці відпустили 20 з 24 доставлених до відділку нападників на виборчу дільницю с. Майське Синельниківського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Головне управління поліції Дніпропетровщини.

"Усього до Синельниківського відділу поліції було доставлено 24 особи, з них 4-х затримано в порядку статті 208 КПКУ. Усі четверо – мешканці Дніпропетровської області", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що наразі з ними проводяться оперативно-слідчі дії та вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

"Інші доставлені молодики опитані. У ході слідства буде встановлена та вивчена роль кожного в даній події", - додали в поліції.

За словами т.в.о. начальника ГУНП в Дніпропетровській області Олега Грозя, зловмисників розшукали під час плану "Перехоплення".

"Під час обшуку автівок було вилучено велику кількість зброї – 6 одиниць мисливської зброї, 2 газові пістолети, значна кількість патронів, 4 бронежилети, складний ніж, 2 дерев’яні бити, страйкбольна рушниця, 4 предмети, схожі на петарди, фрагмент металевої арматури, 3 пляшки з речовиною, зовні схожою на запальну.  Вся зброя зареєстрована на чоловіків, які перебували в автомобілях", - сказав Грозь.

За фактом нападу на ДВК поліція відкрила кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 3 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України.

Як відомо, 29 жовтня близько 18:30 на виборчу дільницю у с. Майське зайшло 24 невідомі особи, які пошкодили майно, кинули димові шашки та намагалися пошкодити виборчу документацію, зокрема урни з бюлетенями.

За даними поліції, під час нападу тілесні ушкодження отримали три правоохоронці, але зірвати виборчий процес зловмисникам не вдалося.

Теми: вибориполіціяДніпропетровська область
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