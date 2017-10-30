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Полиция отпустила 20 из 24 задержанных за нападение на участок на Днепропетровщине

Понедельник, 30 октября 2017, 14:45

Правоохранители отпустили 20 из 24 доставленных в отделение напавших на избирательный участок с. Майское Синельниковского района Днепропетровской области.

Об этом сообщает Главное управление полиции Днепропетровской области.

"Всего в Синельниковский отдел полиции были доставлены 24 человека, из них 4 задержаны в порядке статьи 208 УПК. Все четверо – жители Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время с ними проводятся оперативно-следственные действия, и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

"Другие доставленные мужчины опрошены. В ходе следствия будет установлена ​​и изучена роль каждого в данном происшествии", - добавили в полиции.

По словам и.о. начальника ГУНП в Днепропетровской области Олега Грозя, злоумышленников разыскали во время плана "Перехват".

"Во время обыска автомобилей было изъято большое количество оружия – 6 единиц охотничьего оружия, 2 газовых пистолета, большое количество патронов, 4 бронежилета, складной нож, 2 деревянные биты, страйкбольная винтовка, 4 предмета, похожие на петарды, фрагмент металлической арматуры, 3 бутылки с веществом, внешне похожим на зажигательную смесь. Все оружие зарегистрировано на мужчин, которые находились в автомобилях", - сказал Грозь.

По факту нападения на УИК полиция открыла уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч. 3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.

Как известно, 29 октября около 18:30 на избирательный участок в с. Майское зашло 24 человека, которые повредили имущество, бросили дымовые шашки и пытались повредить избирательную документацию, в частности урны с бюллетенями.

По данным полиции, во время нападения телесные повреждения получили три правоохранителя, но сорвать избирательный процесс злоумышленникам не удалось.

Темы: виборыполицияДнепропетровская область
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