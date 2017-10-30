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Поліція затримала "харківського стрільця"

Понеділок, 30 жовтня 2017, 17:35
Поліція затримала харківського стрільця
Поліція Харківщинин

Поліцейські затримали в Харківській області підозрюваного в обстрілі та пораненні трьох людей.

Про це повідомляє прес-служба обласного управління Національної поліції.

За її інформацією, 29 жовтня до Первомайського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що якійсь чоловік погрожує йому пістолетом біля кафе.

Поліцейські, що прибули на місце, затримали 30-річного чоловіка з пристроєм для відстрілу патронів Stalker, який не зареєстрований у поліції.

Правоохоронці встановили, що затриманий за описом схожий на чоловіка, який кілька днів тому стріляв у людей біля кіосків у місті Первомайський.

"Під час слідчих дій постраждалі впізнали зловмисника", - розповіли в поліції.

За даним фактом проводиться досудове розслідування за статтею 296 Кримінального кодексу (хуліганство).

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Наразі до суду направлено клопотання щодо обрання відносно чоловіка міри запобіжного заходу.

 
 

Як повідомлялося, 27 жовтня у Харківській області невідомий стріляв у бік перехожих, через що поранень зазнали троє осіб. Поліція почала його розшук.

Українська правда

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Теми: Харківська областьнадзвичайна подіяполіціязброя
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