Полиция задержала "харьковского стрелка"

Полицейские задержали в Харьковской области подозреваемого в обстреле и ранении трех человек.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции.

По ее информации, 29 октября в Первомайский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что какой-то мужчина угрожает ему пистолетом возле кафе.

Полицейские, прибывшие на место, задержали 30-летнего мужчину с устройством для отстрела патронов Stalker, которое не зарегистрировано в полиции.

Правоохранители установили, что задержанный по описанию похож на мужчину, который несколько дней назад стрелял в людей у киосков в городе Первомайский.

"Во время следственных действий пострадавшие узнали злоумышленника", - рассказали в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас в суд направлено ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения.

Как сообщалось, 27 октября в Харьковской области неизвестный стрелял в сторону прохожих, из-за чего ранения получили три человека. Полиция начала его розыск.

Украинская правда