Геращенко у Британії підняла питання відмов українцям у візі
Під час візиту до Великої Британії перший віце-спікер Ірина Геращенко зустрілась з міністром країни у справах Європи та Америки Аланом Данканом та обговорила з ним питання відмов українцям у візі.
Про це Геращенко повідомила на сторінці у Facebook.
"В свою чергу, звернулася до міністра з проханням звернути увагу на скарги українців щодо безпідставних відмов в отриманні британських віз", - зазначила вона.
Геращенко заявила, що Україна має позитивний досвід безвізу з ЄС і мінімум порушень візових правил з боку українців в шенгенський зоні.
"Тому думаю, варто говорити й про пом'якшення візового режиму з Британією", - додала перший віце-спікер.
Окрім візових питань, Геращенко разом з міністром говорили про безпекову ситуацію на Донбасі і порушення прав людини в окупованому Криму.
Нардпеп закликала британського міністра сприяти у звільненні заручників, залучити і включити всі можливі механізми та посередницькі зусилля.