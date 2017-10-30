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Геращенко у Британії підняла питання відмов українцям у візі

Понеділок, 30 жовтня 2017, 17:42

Під час візиту до Великої Британії перший віце-спікер Ірина Геращенко зустрілась з міністром країни у справах Європи та Америки Аланом Данканом та обговорила з ним питання відмов українцям у візі.

Про це Геращенко повідомила на сторінці у Facebook.

"В свою чергу, звернулася до міністра з проханням звернути увагу на скарги українців щодо безпідставних відмов в отриманні британських віз", - зазначила вона.

Геращенко заявила, що Україна має позитивний досвід безвізу з ЄС і мінімум порушень візових правил з боку українців в шенгенський зоні.

"Тому думаю, варто говорити й про пом'якшення візового режиму з Британією", - додала перший віце-спікер.

Окрім візових питань, Геращенко разом з міністром говорили про безпекову ситуацію на Донбасі і порушення прав людини в окупованому Криму.

Нардпеп закликала британського міністра сприяти у звільненні заручників, залучити і включити всі можливі механізми та посередницькі зусилля.

Теми: ГеращенкоВелика БританіявізиДонбас
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