Геращенко в Британии подняла вопрос отказов украинцам в визе

Во время визита в Великобританию первый вице-спикер Ирина Геращенко встретилась с министром страны по делам Европы и Америки Аланом Данканом и обсудила с ним вопросы отказов украинцам в визе.

Об этом Геращенко сообщила на странице в Facebook.

"В свою очередь, обратилась к министру с просьбой обратить внимание на жалобы украинцев о безосновательных отказах в получении британских виз", - отметила она.

Геращенко заявила, что Украина имеет положительный опыт безвиза с ЕС и минимум нарушений визовых правил со стороны украинцев в ​​шенгенской зоне.

"Поэтому думаю, стоит говорить и о смягчении визового режима с Британией", - добавила первый вице-спикер.

Кроме визовых вопросов, Геращенко вместе с министром обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

Нардпеп призвала британского министра содействовать в освобождении заложников, привлечь и включить все возможные механизмы и посреднические усилия.