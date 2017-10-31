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Погода на вівторок: похолодання, мокрий сніг з дощем

Вівторок, 31 жовтня 2017, 06:19
Погода на 31 жовтня
Гідрометцентр

У вівторок, 31 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода з дощами та мокрим снігом.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

За даними синоптиків, найтепліше буде на півдні – до +10, найхолодніше – на півночі та в центрі: +4.

У Києві також очікується дощова погода – до +5.

Як відомо, у неділю, 29 жовтня, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про сильний вітер та зливи, через які очікується підвищення рівня води у річках.

Теми: погодаУкраїнаКиїв
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