Погода на вівторок: похолодання, мокрий сніг з дощем
Вівторок, 31 жовтня 2017, 06:19
У вівторок, 31 жовтня, в Україні очікується прохолодна погода з дощами та мокрим снігом.
Про це повідомляє Гідрометцентр.
За даними синоптиків, найтепліше буде на півдні – до +10, найхолодніше – на півночі та в центрі: +4.
У Києві також очікується дощова погода – до +5.
Як відомо, у неділю, 29 жовтня, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про сильний вітер та зливи, через які очікується підвищення рівня води у річках.