Погода на вторник: похолодание, мокрый снег с дождем

Во вторник, 31 октября, в Украине ожидается прохладная погода с дождями и мокрым снегом.

Об этом сообщает Гидрометцентр.

По данным синоптиков, теплее всего будет на юге – до +10, холоднее – на севере и в центре: 4.

В Киеве также ожидается дождливая погода – до +5.

Как известно, в воскресенье, 29 октября, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о сильном ветре и ливнях, через которые ожидается повышение уровня воды в реках.