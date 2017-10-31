Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії думають, що Захід збирає біоматеріал росіян для створення зброї

Вівторок, 31 жовтня 2017, 08:03

Перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони й безпеки Франц Клінцевич припускає, що Захід вивчає біоматеріал росіян для підготовки біологічної зброї.

Про це він написав у Facebook, коментуючи слова президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Клінцевич зазначив, що на засіданні Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини Путін задався питанням, навіщо "іноземці збирають біологічний матеріал росіян, причому з різних етносів і людей, які проживають у різних географічних точках" РФ, і роблять це "цілеспрямовано і професійно".

"Думаю, що Володимир Путін звернув увагу на ці факти не випадково. Що називається, зашкалює. Подібна діяльність ведеться досить давно. Але останнім часом вона набула вже зовсім "непристойні" форми", – написав російський сенатор.

"Я не стверджую, що йдеться безпосередньо про підготовку біологічної війни проти Росії. Але її сценарії без сумніву розробляються. Як то кажуть, раптом виникне необхідність", – додав Клінцевіч.

"Також не секрет, що той чи інший етнос по-різному реагує на біологічну зброю. Звідси і збір біологічного матеріалу росіян, які проживають у різних географічних точках. На заході все робиться вкрай скрупульозно і вивіряється аж до дрібниць: якщо вже застосовувати біологічну зброю, то влучно", – заявив він.

На думку Клінцевича, застереження Путіна своєчасне.

"Відповідні служби на заході повинні знати, що ми в курсі їхнього інтересу. Нехай не ображаються і ті, хто займається цією роботою на території Російської Федерації", – заявив він.

Теми: РосіязброяЗахід
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Оператори країн Балтії вирішили відключитись від електросистеми Росії
У Бєлгородській області РФ продовжують озброювати цивільних
Російські бомбардувальники сіли в Енгельсі − ПС
Останні новини
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
Усі новини...
Реклама: