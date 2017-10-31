Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России думают, что Запад собирает биоматериал россиян для создания оружия

Вторник, 31 октября 2017, 08:03

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич допускает, что Запад изучает биоматериал россиян для подготовки биологического оружия.

Об этом он написал в Facebook, комментируя слова президента Российской Федерации Владимира Путина.

Клинцевич отметил, что на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин задался вопросом, зачем "иностранцы собирают биологический материал россиян, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках" РФ, и делают это "целенаправленно и профессионально".

"Думаю, что Владимир Путин обратил внимание на эти факты не случайно. Что называется, зашкаливает. Подобная деятельность ведется довольно давно. Но в последнее время она приняла уж совсем "неприличные" формы", – написал российский сенатор.

"Я не утверждаю, что речь непосредственно идет о подготовке биологической войны против России. Но ее сценарии несомненно разрабатываются. Как говорится, вдруг возникнет необходимость", – добавил Клинцевич.

"Также не секрет, что тот или иной этнос по-разному реагирует на биологическое оружие. Отсюда и сбор биологического материала россиян, проживающих в разных географических точках. На западе все делается крайне скрупулезно и выверяется вплоть до мелочей: если уж применять биологическое оружие, то наверняка", – заявил он.

По мнению Клинцевича, предостережение Путина своевременно.

"Соответствующие службы на западе должны знать, что мы в курсе их интереса. Пусть не обижаются и те, кто занимается этой работой на территории Российской Федерации", – заявил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияоружиеЗапад
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Росcия
Враг ночью ударил по Кривому Рогу: повреждено предприятие, есть пострадавший
Власти Белгородской области РФ заявили, что Шебекино попало под артобстрел
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Последние новости
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
Все новости...
Реклама: