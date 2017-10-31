ОБСЄ: на Донбасі збільшилася кількість вибухів

Місія ОБСЄ констатує, що з вечора 28 жовтня по вечір 29 жовтня кількість порушень режиму припинення вогню і вибухів в Донецькій області збільшилася.

Про це йдеться в звіті Місії станом на вечір 30 жовтня.

Також Місія зафіксувала свіжі пошкодження цивільних об'єктів внаслідок обстрілів в Мар'їнці, Авдіївці, Пікузах, Олександрівці та Саханці.

29 жовтня спостерігачі відзначили, що 6 протитанкових мін, зафіксованих раніше біля блокпоста на автодорозі Т0504 в підконтрольному "ЛНР" селищі Молодіжне (63 км на північний захід від Луганська), були вилучені.

Відзначається, що доступ спостерігачів як до трьох ділянок розведення, так і до інших районів, зокрема неподалік Металіста (в двох випадках), залишався обмеженим.

Як відомо, раніше місія ОБСЄ констатувала зменшення кількості порушень режиму "тиші" у Донецькій та Луганській областях.