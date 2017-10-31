Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЕ: на Донбассе увеличилось количество взрывов

Вторник, 31 октября 2017, 09:35

Миссия ОБСЕ констатирует, что с вечера 28 по вечер 29 октября количество нарушений режима прекращения огня и взрывов в Донецкой области увеличилось.

Об этом говорится в отчете Миссии по состоянию на вечер 30 октября.

Также Миссия зафиксировала свежие повреждения гражданских объектов вследствие обстрелов в Марьинке, Авдеевке, Пикузах, Александровке и Саханке.

29 октября наблюдатели отметили, что 6 противотанковых мин, зафиксированных ранее возле блокпоста на автодороге Т0504 в подконтрольном "ЛНР" пос. Молодежное (63 км к северо-западу от Луганска), были изъяты.

Отмечается, что доступ наблюдателей как к трем участкам разведения, так и к другим районам, в частности неподалеку Металлиста (в двух случаях), оставался ограниченным.

Как известно, ранеее миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима "тишины" в Донецкой и Луганской областях.

Темы: ДонбассОБСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
Все новости...
Реклама: