ОБСЕ: на Донбассе увеличилось количество взрывов

Миссия ОБСЕ констатирует, что с вечера 28 по вечер 29 октября количество нарушений режима прекращения огня и взрывов в Донецкой области увеличилось.

Об этом говорится в отчете Миссии по состоянию на вечер 30 октября.

Также Миссия зафиксировала свежие повреждения гражданских объектов вследствие обстрелов в Марьинке, Авдеевке, Пикузах, Александровке и Саханке.

29 октября наблюдатели отметили, что 6 противотанковых мин, зафиксированных ранее возле блокпоста на автодороге Т0504 в подконтрольном "ЛНР" пос. Молодежное (63 км к северо-западу от Луганска), были изъяты.

Отмечается, что доступ наблюдателей как к трем участкам разведения, так и к другим районам, в частности неподалеку Металлиста (в двух случаях), оставался ограниченным.

Как известно, ранеее миссия ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима "тишины" в Донецкой и Луганской областях.