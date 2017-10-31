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У "Рошені" здивовані блокуванням нардепами магазинів

Вівторок, 31 жовтня 2017, 10:31
У Рошені здивовані блокуванням нардепами магазинів

Корпорація "Рошен" здивована діями депутатів, які взялися блокувати підприємства компанії.

Про це йдеться у статті "Української правди" "Блокування "Рошен". Навіщо Семенченко і Соболєв зібралися бойкотувати бізнес Порошенка".

За словами гендиректора "Рошену" В'ячеслава Москалевського, як такого блокування підприємств корпорації поки не було: 

"У Яготині було людей 10. Приїхали, сфотографувалися і поїхали. Думаю, що у Вінниці було так само. У магазинах така ж ситуація".

Він також додав, що не розуміє нардепів.  

"Я голосував за "Самопоміч". Але коли я бачу депутатів Соболєва і Семенченка, які бігають і блокують якісь магазини, навіщо вони обирались депутатами?" – обурився Москалевський.

Він поскаржився, що як тільки Порошенко став президентом, "Рошен" став "шпалерами, на фоні яких проводяться всілякі піар-акції".

"Дії депутатів мене дивують. Якщо ви проти президента, навіщо блокувати магазини?

Я так і кажу своїм співробітникам, що у Семенченка є до нас питання щодо закону у Верховній Раді. Але жоден наш співробітник не став депутатом парламенту", – сказав Москалевський.

За його словами, наразі акції жодним чином не вплинули на продаж продукції, але про якісь тенденції говорити зарано.

Детальніше читайте у статті: "Блокування "Рошен". Навіщо Семенченко і Соболєв зібралися бойкотувати бізнес Порошенка".

"Українська правда" в Threads

Теми: Roshenблокада
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