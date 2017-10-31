Лавров: США хочуть миротворцями "окупувати" Донбас

Глава МЗС РФ Сергій Лавров вважає, що заяви спецпредставника Держдепартаменту США по Україні Курта Волкера прямо суперечать зусиллям "нормандського формату" щодо врегулювання ситуації на сході України.

Про це він заявив на брифінгу Асоціації європейського бізнесу, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, під час останнього перебування в Києві Волкер зробив ряд "знакових" заяв, з яких стало ясно, "яку альтернативу російському проекту про охоронну місію на Донбасі готує США".

"Я дуже сподіваюся, що заяви пана Волкера, які прямо суперечать тому, що роблять Німеччина, Франція, Росія і Україна в "нормандському форматі", не завадять підготовці цієї дорожньої карти (щодо врегулювання)", - сказав Лавров.

Лавров заявив, що спецпредставник США фактично висловився за "окупацію" миротворцями Донбасу.

"Пан Волкер заявив, що, по-перше, потрібно, щоб миротворці окупували (він інше слово вжив, але сенс його - "окупували") весь Донбас, взяли його в кільце, і тільки потім Сполучені Штати підтримають дії президента Петра Порошенка щодо виконання всіх його зобов'язань", - сказав глава російського МЗС.

"Нам абсолютно очевидно, що, як тільки окупаційні сили займуть весь Донбас, Порошенко пальцем не поворухне, щоб що-небудь з того, що він обіцяв, зробити", - заявив він.

Як відомо раніше Волкер заявив, що для введення миротворчої місії ООН на Донбасі необхідно, щоб Росія насамперед вивела свої війська з ОРДЛО.

Українська правда