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Лавров: США хотят миротворцами "оккупировать" Донбасс

Вторник, 31 октября 2017, 10:47

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что заявления спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера прямо противоречат усилиям "нормандского формата" по урегулированию ситуации на востоке Украины

Об этом он заявил на брифинге Ассоциации европейского бизнеса, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, во время последнего пребывания в Киеве Волкер сделал ряд "знаковых" заявлений, из которых стало ясно, "какую альтернативу российскому проекту об охранной миссии на Донбассе готовит США".

"Я очень надеюсь, что заявления господина Волкера, которые прямо противоречат тому, что делают Германия, Франция, Россия и Украина в "нормандском формате", не помешают подготовке этой дорожной карты (по урегулированию)", - сказал Лавров.

Лавров заявил, что спецпредставитель США фактически высказался за "оккупацию" миротворцами Донбасса.

"Господин Волкер заявил, что, во-первых, нужно, чтобы миротворцы оккупировали (он другое слово употребил, но смысл его - "оккупировали") весь Донбасс, взяли его в кольцо, и только потом Соединенные Штаты поддержат действия президента Петра Порошенко по выполнению всех его обязательств", - сказал глава российского МИДа.

"Нам абсолютно очевидно, что, как только оккупационные силы займут весь Донбасс, Порошенко пальцем не пошевелит, чтобы что-либо из того, что он обещал, сделать", - заявил он.

Как известно ранее Волкер заявил, что для ввода миротворческой миссии ООН на Донбассе необходимо, чтобы Россия прежде всего вывела свои войска из ОРДЛО.

Украинская правда

Темы: ЛавровРосcияДонбассСША
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