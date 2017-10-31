Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

З'явилися фото обшуку у сина Авакова: купа поліції, перекрита дорога

Вівторок, 31 жовтня 2017, 12:52
З'явилися фото обшуку у сина Авакова: купа поліції, перекрита дорога

У соціальній мережі з'явилися фото обшуку у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Світлини виклав у facebook Олексій Гриценко.

Він додав, що поліція оточила периметр довкола будинку стрічкою і заблокувала представників НАБУ у будівлі. 

 
Фото з facebook Олексія гриценка

Як повідомив "Українській правді" член громадської ради при Харківському антикорупційному центрі, член ради громадського контролю НАБУ Володимир Рисенко, який перебуває на місці події, довкола будинку, де мешкає син Авакова, перекрили рух, пригнали машини поліції, реанімобіль.

"Будівля повністю оточена і заблокована поліцейськими. Стоїть національна поліція, стоїть якийсь спецпідрозділ не ідентифікований, стоїть реанімації машина. Перекриті і перетягнуті стрічками тротуар і дорога", - сказав Рисенко. 

 
фото з facebook Володимира Рисенка

Він додав, що перехожим поліція озвучує різні версії того, що відбувається.

"Мені сказали, що йдуть якісь навчання. А моєму колезі, що будівля замінована. Вони ще самі не визначилися", - підсумував Рисенко.      

 
фото з facebook Володимира Рисенка

Як відомо, раніше джерела "Української правди" повідомили, що НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

За даними співрозмовників, обшуки проходять у сина Авакова Олександра у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 на початку 2015 року.

Згодом інформацію про обшуки підтвердив сам Аваков.

Ірина Балачук, УП 

"Українська правда" в Threads

Теми: АваковНАБУХарківобшукиполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Аваков
Окупанти заявили, що "націоналізували" квартиру Зеленської та магазини Яценюка в Криму
У РФ хочуть продовжити інтервали ремонту західних літаків
СБУ і ДБР прийшли з обшуками до Авакова
Останні новини
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
21:28
Євросоюз відреагував на вибори на Тайвані
20:50
Байден про прихід до влади уряду Туска в Польщі: Це дуже добре
20:28
У Facebook виявили понад 100 фейкових роликів від імені Сунака
20:20
Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
Усі новини...
Реклама: