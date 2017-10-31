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Росіяни посадили Бакая за ґрати

Вівторок, 31 жовтня 2017, 14:32

Таганський районний суд Москви розпорядився взяти під варту колишнього главу Держуправління справами України і компанії "Нафтогаз України" Ігоря Бакая.

Про це пише ТАСС.

"Суд 27 жовтня задовольнив клопотання слідства і обрав стосовно Бакая запобіжний захід у вигляді взяття під варту до 12 листопада", - повідомили в суді.

Як розповів "Українським новинам" заступник генпрокурора України Євген Єнін, зараз ГПУ не розшукує Бакая.

За його словами, екс-чиновника також не оголошено в розшук Інтерполом.

Раніше повідомлялось, що Бакая затримали у Москві за підозрою у шахрайстві.

Бакай після відставки обвинувачувався в перевищенні влади й зловживанні службовим становищем, він з родиною втік до Росії наприкінці 2004 року, де 2005 року отримав громадянство.

Тоді в Україні його оголосили в розшук.

Бакай підозрювався в незаконному продажі майнових комплексів готелів "Дніпро" та "Україна", а також нерухомості Національного комплексу "Експоцентр України".

Крім того, його й інших службових осіб ДУСі підозрювали у безоплатному використанні авіатехніки підприємства "Україна" на суму понад 1 млн грн.

Були й менш серйозні обвинувачення, як наприклад, у тому, що в 2003-2004 роках Бакай видав розпорядження про виділення квартир своїм заступникам з перевищенням житлових норм.

Але з приходом до влади Януковича Бакая виправдали, всі справи проти нього було закрито судом.

У Росії Бакай займається бізнесом "за декількома напрямами". Причому, як з'ясовували журналісти, поки в Україні тривали слідчі дії щодо нього, операції проводились через його дружину.

"Українська правда" в Threads

Теми: БакайРосіясударешт
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