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Пожежа у "Вікторії": Оголошено підозру одному з голів ДСНС

Вівторок, 31 жовтня 2017, 16:44

У рамках розслідування пожежі в одеському таборі "Вікторія" прокуратура повідомила про підозру керівнику райвідділу Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Слідство вважає, що голова рятувальників району не вжив необхідних заходів для зупинення роботи табору, хоча і добре знав, що в закладі є суттєві порушення пожежної безпеки.

Через це йому оголосили підозру "у неналежному виконанні службових обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки".

Як повідомлялося, у ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, двоє дітей загинули і ще одна зникла безвісти.

18 вересня 2017 року Київським районним судом Одеси задоволено клопотання прокуратури про взяття під варту керівника дитячого табору.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні ведеться за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).

Українська правда

Теми: надзвичайна подіяОдеса
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