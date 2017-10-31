Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожар в "Виктории": Объявлено подозрение одному из глав ГСЧС

Вторник, 31 октября 2017, 16:44

В рамках расследования пожара в одесском лагере "Виктория" прокуратура сообщила о подозрении руководителю райотдела Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Следствие считает, что главный спасатель района не принял необходимые меры для остановки работы лагеря, хотя и знал, что в заведении есть существенные нарушения пожарной безопасности.

За этого ему объявили подозрение "в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия".

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, двое детей погибли и еще один ребенок пропал без вести.

18 сентября 2017 года Киевским районным судом Одессы удовлетворено ходатайство прокуратуры о заключении под стражу руководителя детского лагеря.

Досудебное расследование в уголовном производстве ведется по ч. 2 ст. 270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).

Украинская правда

Темы: чрезвычайное происшествиеОдесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
чрезвычайное происшествие
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
В центре Афин взорвалась самодельная бомба
На Кураховской ТЭС, где обвалились конструкции здания, удалось запустить один блок
Последние новости
09:20
В Германии продолжается хаос на дорогах из-за зимней погоды
09:15
обновлено от 08:54По всей Украине звучала тревога: в России взлетал МиГ
09:05
Сунак сумел не допустить провала ключевого голосования по иммиграционной политике
08:52
В Хмельницкой области ночью уничтожили 3 вражеских дрона, в Днепропетровской области – 4
08:35
Кэмерон провел параллели между Путиным и Гитлером и призвал не умиротворять президента РФ
08:32
Из-за ночной атаки дронами есть разрушения на Херсонщине и Николаевщине
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
Все новости...
Реклама: