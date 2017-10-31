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У сумці літака, який екстрено сів в Одесі, не знайшли підозрілих предметів

Вівторок, 31 жовтня 2017, 18:00

Фахівці вибухотехнічної служби та кінологи не виявили вибухонебезпечних або інших підозрілих предметів у сумці, залишеній пасажиром у санвузлі літака турецької авіакомпанії, який екстрено сів у Міжнародному аеропорту "Одеса".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна". 

"Пасажир провів у туалеті тривалий час, вийшов звідти перевдягнений в інший одяг, в захованих і "забутих" речах не виявлено нічого підозрілого..." - написав у вівторок увечері на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук радник начальника ГУ Нацполіції України в Одеській області Руслан Форостяк.

За його словами, наразі з пасажиром, громадянином Литви, "спілкуються співробітники СБУ і з'ясовують його підозрілі дії".

Як відомо, літак Airbus A320 турецьких авіаліній, що виконував рейс із російського аеропорту "Домодєдово" в Туреччину 31 жовтня ввечері здійснив екстрену посадку в міжнародному аеропорту "Одеса".

Теми: ОдесаавіаТуреччина
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