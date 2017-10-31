В сумке самолета который экстренно сел в Одессе, не нашли подозрительных предметов

Специалисты взрывотехнической службы и кинологи не выявили взрывоопасных или других подозрительных предметов в сумке, оставленной пассажиром в санузле самолета турецкой авиакомпании, который экстренно сел в международном аэропорту "Одесса".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Пассажир провел в туалете длительное время, вышел оттуда переодетый в другую одежду, в спрятанных и "забытых" вещах не обнаружено ничего подозрительного..." - написал во вторник вечером на своей странице в соцсети Фейсбук советник начальника ГУ Нацполиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

По его словам, сейчас с пассажиром, гражданином Литвы, "общаются сотрудники СБУ и выясняют его подозрительные действия".

Как известно, самолет Airbus A320 турецких авиалиний, выполнявший рейс из российскогоаэропорта "Домодедово" в Турцию, 31 октября вечером совершил экстренную посадку в международном аэропорту "Одесса".