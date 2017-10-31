Перед этапированием сотрудники СИЗО забрали в Зейтуллаева еду - адвокат

Сотрудники СИЗО в Ростове-на-Дону отобрали еду у осужденного крымчанина Руслана Зейтуллаева перед его этапированием в колонию Башкортостана.

Об этом рассказал адвокат Эдем Семедляев в видео, которое опубликовали на странице "Крымской солидарности" в Facebook.

"При выезде из СИЗО Ростова был инцидент, сотрудники СИЗО украли десять банок тушенки у него. Поэтому он после того, как продержал голодание, ехал практически голодный, что повлияло на его состояние. Он находится в исправительной колонии строгого режима №2, чувствует себя хорошо" , - рассказал Семедляев.

Он добавил, что 1 ноября с Зейтуллаевым должен встретиться консул Украины.

"Руслан Зейтуллаев написал около пяти заявлений о его экстрадиции в Украину. Пока ответа нет".

Адвокат сказал, что Зейтуллаева уверяют, что это длительная процедура. Она длится от шести до десяти месяцев. Однако крымчанин сказал, что будет ждать.

"Если его требования не удовлетворят, если его не экстрадируют в Украину, то он объявит очередное голодание", подытожил адвокат.

Зейтуллаев попросил, чтобы ему писали письма и не забывали о нем.

Как известно, 9 сентября стало известно, что незаконно осужденный в РФ по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчанин Руслан Зейтуллаев этапирован в исправительную колонию в российской республике Башкортостан.