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Експерт про Калинівку: У бункер, де був сильний вибух, ззовні потрапити складно

Середа, 4 жовтня 2017, 15:57

Військові склади у Калинівці Вінницької області погано охороняли, а самі боєприпаси зберігали недбало.

Про це на засіданні парламентського комітету з питань нацбезпеки розповів голова Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, головний експерт комісії щодо трагедії у Калинівці та Балаклії Олександр Рувін.

"По організації, охоронна система і пожежна безпека, Балаклія – це "Мерседес", Калинівка – це "Запорожець", це якщо так порівнювати. Там немає місць охорони, забезпечення охорони, відеонагляду", – сказав він.

"Все, що ми змогли зараз бачити, – сховище боєприпасів, які 30 років не перекладалися. Вони лежали просто на відкритому повітрі! В основному у сховищі зараз немає нічого, це просто площадка, все лежало на землі", – заявив Рувін.

Експерт комісії також повідомив, що існують дві головні версії причин трагедії.

"Ми вивчаємо всі причини. Зараз їх дві. Найближчим часом слідство про це розкаже, я не маю таких повноважень", – зазначив Рувін

"Ми розуміємо, що вибухи сталися всередині складів, і їх було декілька у різний період… Найпотужніших вибухів було два – велике сховище з "Тюльпанами" і бункер з "Ураганами". Бункер повністю закритий і є бетонним, туди потрапити знадвору дуже складно", – додав він.

Як відомо, увечері 26 вересня на складі боєприпасів у Калинівці Вінницької області сталася пожежа з детонацією боєприпасів. Із зони небезпеки евакуювали понад 30 тисяч місцевих жителів.

Вибухи припинилися вранці 28 вересня, а вже після обіду рятувальники завершили розчищати територію в районі арсеналу від вибухонебезпечних предметів. Під вечір четверга туди почали повертатися місцеві жителі.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що розмінування території біля Калинівки триватиме до кінця листопада.

Слідчі розглядали спершу чотири основні версії пожежі в Калинівці.

3 жовтня генпрокурор Юрій Луценко сказав, що основною версією слідства є диверсія хоча раніше диверсійну групу не виявили.

Роман Кравець, Олена Рощенко, УП

Теми: надзвичайна подіяВінницька областьарміяВерховна Рада
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