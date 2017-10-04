Комітет Пашинського просить президента звільнити Муженка

Комітет з питань національної безпеки та оборони звернувся до президента України щодо звільнення начальника генштабу Віктора Муженка.

За таке рішення проголосували більшість членів комітету, який розглядав ситуацію на військових складах у Калинівці.

"Згідно з Конституцією і законами України звернутися до президента про звільнення начальника генштабу", - зачитав голова комітету Сергій Пашинський.

"І звернутися до міністра оборони - звільнити керівника Військової служби правопорядку", - додав Пашинський.

Під час голосування утрималися члени БПП Ірина Фріз та Олександр Бригинець.

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Як відомо, 26 вересня на базі боєприпасів у Калинівці почалися вибухи. Було відкрито кримінальне провадження за статтею "Диверсія". За даними головного військового прокурора Анатолія Матіоса, наразі диверсійних груп не знайшли, але диверсію могли вчинити ті, хто мав доступ до складів із боєприпасами.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу Збройних сил України в Калинівці Вінницька області.

Наближені до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова депутати вимагають персональної відповідальності начальника Генштабу Віктора Муженка.

Зокрема народний депутат з фракції "Народний фронт" і член колегії МВС Антон Геращенко запропонував звільнити голову Генштабу через надзвичайну ситуацію в Калинівці.

На думку секретаря РНБО Олександра Турчинова, відповідальність за пожежу на складах боєприпасів у Вінницькій області несе вся вертикаль оборонного керівництва країни, починаючи з начальника Генерального штабу.

Сам голова Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявляє, що його чи його підлеглих не вдасться звинуватити у бездіяльності в ситуації, яка виникла у Калинівці.

Роман Кравець, УП