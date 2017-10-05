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ЄП закликав звільнити Умерова та Чийгоза і зняти звинувачення з Семени

Четвер, 5 жовтня 2017, 15:32

Депутати Європейського парламенту засуджують винесені російською владою вироки представникам Меджлісу Ільмі Умерову та Ахтему Чийгозу і журналісту Миколі Семені.

Про це йдеться в ухваленій сьогодні резолюції.

У документі наголошується, що звинувачення проти кримських татар є серйозними порушеннями їхніх прав людини, і їх слід скасувати. Умеров і Чийгоз повинні бути негайно звільнені, тоді як всі звинувачення проти Семени мають бути негайно зняті.

"Реальність репресій та застосування законодавства про екстремізм, тероризм та сепаратизм призвели до серйозного погіршення ситуації з правами людини на Кримському півострові та поширенню порушень свободи слова та об'єднань; примусове введення російського громадянства стало системним, і основні свободи не гарантуються ", - зазначають євродепутати.

"Анексія Криму Російською Федерацією є незаконною і є порушенням міжнародного права та європейських угод, підписаних як Російською Федерацією, так і Україною", - підкреслюють вони.

У документі перераховані імена ще 44 осіб, зокрема, українського кінорежисера Олега Сенцова, судові вироки яким Європарламент рішуче засуджує.

Посол України в ЄС Микола Точицький подякував євродепутатам за постійну увагу до ситуації в окупованому Криму, насамперед до масштабних порушень окупаційною владою прав людини на півострові.  

"Важливо продовжувати тиск на РФ, у т.ч. шляхом посилення санкцій, з метою надання безперешкодного доступу правозахисним організаціям до окупованою територію Криму, виконання проміжного рішення Міжнародного суду ООН щодо припинення переслідування кримськотатарського народу та відновлення територіальної цілісності України", – написав він у Facebook.

Нагадаємо, 11 вересня російський суд в анексованому Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму. Його захист подав дві апеляції на це рішення суду.

Російська влада окупованого Криму звинувачує його в організації масових заворушень.

22 вересня суд у анексованому Криму оголосив вирок кримському журналісту, автору "Радіо Свобода" і "Крим.Реалії" Миколі Семені - 2,5 роки умовно з випробувальним терміном на три роки і забороною займатися публічною діяльністю впродовж 3 років.

Семена звинувачується російською владою у публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

27 вересня підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд виніс вирок у справі Ільмі Умерова і призначив йому покарання у вигляді двох років колонії-поселення.

Європейська правда

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Теми: КримЄвропарламенткримські татари
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