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Націоналісти під парламентом готові штурмувати Раду

Четвер, 5 жовтня 2017, 17:30

Націоналісти під Верховною Радою готові штурмувати будівлю парламенту.

Про це заявив керівник штабу партії "Національний корпус" Назар Кравченко, передає кореспондент "Української правди".

За його словами, якщо поліція захоче розблокувати трибуну, то вони готові прориватися до будівлі ВР.

Про це він повідомив і силовикам, які стояли перед парламентом.

 
Ельдар Сарахман 

Після цього силовики фактично оточили активістів, які перебувають на площі перед ВР, і взяли в кільце.

 
Ельдар Сарахман 
 
Ельдар Сарахман

Пізніше після закриття роботи парламенту активісти почали запалювати димові шашки і вигукувати "Слава Україні". Силовики вдягнули протигази. Конфліктів не було. 

Як відомо, у четвер перед розглядом законопроектів щодо реінтеграції Донбасу охорону Верховної Ради посилили додатковими силами Нацгвардії та поліції.  

5 жовтня близько сотні активістів з прапорами "Свободи" та "Національного корпусу" прийшли з пікетом під будівлю Верховної Ради на знак протесту проти президентського законопроекту про продовженні дії закону щодо особливого порядку місцевого самоврядування в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.

Під час перерви у засіданні ВР близько 30 молодиків розтрощили літній майданчик під столичним офісом партії "5.10" Геннадія Балашова.

Керівник штабу партії "Національний корпус" Назарій Кравченко пояснив, що активісти цієї політсили розтрощили майданчик "5.10", бо мали час і натхнення.

Ельдар Сарахман, Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ДонбасВерховна Рада
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