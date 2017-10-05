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У БПП розповіли, про що домовилися на засіданні з Порошенком

Четвер, 5 жовтня 2017, 19:38

Президент Петро Порошенко на засіданні фракції БПП заявив про необхідність ухвалити законопроект про забезпечення суверенітету над тимчасово окупованими територіями Донбасу і погодився з тим, що до другого читання цей документ має стосуватися і Криму.

Про це "Інтерфакс-Україна" розповіли члени фракції після завершення засідання.

"Найголовніше, що було сказано, - цей закон ми маємо ухвалити", - сказав член фракції Вадим Денисенко після зустрічі нардепів із президентом України, яка відбувалася у будівлі Верховної Ради.

У свою чергу народний депутат Рефат Чубаров розповів: "Я у нього (Порошенка) запитав щодо (законопроекту) №7163 і сказав, що якщо ми приймаємо його за основу, то в другому читанні він має бути доповнений Кримом. Президент із цим погодився".

Крім того, Чубаров додав, що на зустрічі фракції та Порошенка знову було озвучено позицію, що "БПП" підтримує ухвалення законопроекту №7164, який продовжує дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоБППДонбасВерховна Рада
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