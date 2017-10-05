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Порошенко приїхав у Раду

Четвер, 5 жовтня 2017, 18:29

Фракція БПП проводить засідання за участі президента Петра Порошенка.

Як повідомляє кореспондент УП, нардепи зібралися після провального розгляду законів щодо Донбасу.

Згідно з інформацією, Порошенко зустрічається зі своїми депутатами у колишньому кінотеатрі.

Водночас перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук в ефірі 112 каналу заявив, що у четвер ввечері депутати політсили будуть обговорювати ситуацію, що склалася, і в п'ятницю о 10 братимуть участь у розгляді законопроектів.

Згодом представник президента в парламенті Ірина Луценко повідомила, що у п'ятницю вранці фракція БПП знову збереться,  але вже без Порошенка.

Раніше засідання парламенту закрилося через блокування президії. У той же час під Радою націоналісти погрожували піти штурмом на будівлю, якщо трибуна буде розблокована.

Як відомо, у четвер перед розглядом законопроектів щодо реінтеграції Донбасу охорону Верховної Ради посилили додатковими силами Нацгвардії та поліції.

5 жовтня близько сотні активістів з прапорами "Свободи" та "Національного корпусу" прийшли з пікетом під будівлю Верховної Ради на знак протесту проти президентського законопроекту про продовження дії закону щодо особливого порядку місцевого самоврядування в окремих регіонах Донецької та Луганської областей.

Під час перерви у засіданні ВР близько 30 молодиків розтрощили літній майданчик під столичним офісом партії "5.10" Геннадія Балашова.

Керівник штабу партії "Національний корпус" Назарій Кравченко пояснив, що активісти цієї політсили розтрощили майданчик "5.10", бо мали час і натхнення.

Роман Романюк, Саша Ночь, УП

Теми: ПорошенкоВерховна Рада
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