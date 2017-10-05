Муженко поговорив з Порошенком про ймовірність своєї відставки

Президент Петро Порошенко прийматиме рішення щодо подальшої долі начальника Генштабу лише після попередніх висновків комісії Міноборони щодо вибухів на складах у Калинівці.

Про таку розмову розповів журналістам начальник Генштабу Віктор Муженко.

Він повідомив, що обговорював це питання з президентом і той зазначив, що визначатиметься після попередніх висновків комісії, які мають бути оприлюднені 25 жовтня.

Після численних запитань журналістів про те, чому його критикує здебільшого "Народний фронт" і чи не є це спробами поставити свою людину, Муженко сказав, що за його відчуттям, можливо, таке бажання є.

При цьому він зазначив, що не має жодних претензій до комітету ВР, який напередодні ухвалив рішення рекомендувати звільнити Муженка з посади.

Комісію очолює головний інспектор Міноборони генерал Руслан Хомчак, який у 2014 році був керівником сектору "Б" і виводив колону з Іловайська.

При цьому Муженко повідомив, що в травні 2017 року він був у Калинівці, після чого було прийнято рішення замінити керівництво частини. Начальника бази понизили у посаді.

Говорячи про утримання складів, він зазначив, що близько 50% боєприпасів досі зберігаються на відкритих майданчиках, оскільки бракує місця. Інша половина боєприпасів, в тому числі для установок "Смерч" і "Ураган", зберігаються у закритих комплексах.

За словами начальника Генштабу, на безпеку складів було виділено 199 мільйонів гривень, з яких частина ще не освоєна.

Станом на жовтень на рахунки військовим надійшло близько 90 мільйонів. При цьому військові підрахували, що для облаштування одного кілометра периметру на складі з камерами і іншим необхідним обладнанням треба 3 мільйони гривень.

Муженко також додав, що в Росії є всі дані про склади з боєприпасами в Україні ще з радянських часів.

Оксана Коваленко, УП