Із фракції "Самопоміч" виключили нардепа за підтримку закону Порошенка

Фракція "Самопоміч" виключила зі свого складу народного депутата Наталію Веселову.

Про це повідомляється на сайті партії "Об'єднання Самопоміч".

"Підставою для виключення було вчинення дій, які ганьблять репутацію фракції і політичної партії "Самопоміч", зокрема, це ініціювання законопроектів, які заперечують окупацію всупереч позиції фракції", - наголошують у партії.

Там пояснили, що Веселова в п'ятницю проголосувала в Раді за законопроект, внесений президентом Петром Порошенком, про продовження дії особливого статусу Донбасу.

"Ці дії свідчать про те, що Наталя Веселова не поділяє позицію фракції, її цінності і принципи. Веселовій раніше було запропоновано самій вийти зі складу фракції, але цього рішення вона не прийняла через побоювання втратити мандат", - йдеться в повідомленні.

Сама Веселова пояснила у Facebook, що якби Рада не ухвалила цей закон, Росія змогла б зняти з себе санкції. Окрім того, Україну звинуватили б у порушенні Мінських домовленостей.

Також депутат каже, що закон допоможе "не відрізати Донбас, а повернути та реінтегрувати його".

Наталія Веселова Фото з її сторінки Facebook

Як відомо, 6 жовтня депутати Верховної Ради підтримали законопроект №7164, який продовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей.

Цей закон фактично є частиною закону №7163 про реінтеграцію Донбасу, який Верховна Рада підтримала поки що в першому читанні.

Раніше Веселова казала, що голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк пропонував їй покинути цю парламентську силу.

Євген Кізілов, УП