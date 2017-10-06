Парубій підписав продовження закону про особливий порядок для ОРДЛО

Спікер Верховна Ради Андрій Парубій підписав закон про продовження дії особливих умов місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей.

Про це свідчить відповідний запис на сайті парламенту.

Тепер документ буде передано на підпис президента Петра Порошенка.

Водночас народний депутат "Свободи" Юрій Левченко наполягає, що спікер не мав права підписувати цей документ.

"Парубій не мав права підписувати цей закон, так як не пройшло двох днів, які передбачені для того, щоб будь-який депутат міг оскаржити. До того ж, ми підписали оскарження", – заявив він у коментарі "Українській правді".

На сайті Верховної Ради дійсно вказано 3 зареєстровані 6 жовтня постанови про скасування рішення щодо ухвалення законопроекту №7164.

Водночас прес-секретар Парубія Андрій Ковальов заявив УП, що закон "був підписаний ще до того, ніж були зареєстровані постанови про скасування"

На запитання про норму регламенту щодо обов'язкових двох днів перед підписанням ухвалених законів прес-секретар попросив додаткового часу для консультації з юристами.

Як відомо, стаття 130 глави 22 регламенту Верховної Ради, гласить, що "голова Верховної Ради України підписує поданий на підпис закон не раніше двох і не пізніше п'яти днів з дня його подання, крім випадків, передбачених цим регламентом".

Як повідомлялося, 6 жовтня депутати Верховної Ради підтримали законопроект №7164, який продовжує дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей.

Водночас у перехідних положеннях документу сказано, що закон має запрацювати після повного виведення російських окупаційних військ із територій України.

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер розцінив ухвалення цього закону як "жорсткі кроки" для досягнення миру.

Українська правда