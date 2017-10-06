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Левченко тестував димову шашку в туалеті Ради

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 16:05

Народний депутат від "Свободи" Юрій Левченко перевіряв димову шашку у вбиральні парламенту, перед тим, як кинути аналогічну в залу Верховної Ради.

Про це "Українській правді" повідомив сам нардеп.

"Я мав перевірити діяльність цього пристрою, перед тим, як його використовувати, щоб не було непередбачених ситуацій", – пояснив депутат.

Левченко підтвердив, що шашку запалив особисто він.

Відповідаючи на запитання, чи був причетний до інциденту депутат фракції "Самопоміч" Семен Семенченко, як повідомляли ЗМІ, Левченко сказав:

"Я не можу коментувати дії інших осіб, особливо, враховуючи, що вже є інформація про можливе кримінальне провадження".

Сам Семенченко відмовився коментувати підпал димової шашки в туалеті.

"Я вважаю, що коли ми обговорюємо туалети і шашки, ми йдемо на поводу у Путіна, який хоче відвернути увагу від серйозних тем, від того закону, який відповідає цілям Путіна... Я не хочу грати в ці інформаційні ігри", – заявив він.

Як відомо, депутати від "Самопомічі" та "Свободи" виступали проти законопроекту №7164, який продовжує дію закону про особливі умови місцевого самоврядування в окремих регіонах Луганської і Донецької областей.

Під час розгляду цього питання на засіданні парламенту 6 жовтня у залу Ради кинули димову шашку.

За фактом запалювання димової шашки поліція планує відрити кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

Софія Лукашова для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Рада
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