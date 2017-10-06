Син екс-заступника міністра енергетики продавав вугілля з ОРДЛО у Польщу?

Співвласником польської компанії Doncoaltrade, яка продавала в Польщу вугілля з ОРДЛО, є Роман Зюков – син екс-заступника міністра вугільної промисловості часів прем'єрства Юлії Тимошенко Юрія Зюкова.

Відповідна інформація міститься в реєстрі підприємств Польщі.

Згідно з документом, Роману Зюкову належить 40% акцій вартістю 4 тисячі злотих, у той час як Олександр Мельничук, який певний час був заступником "міністра" палива, енергетики і вугільної промисловості так званої "ЛНР", має 60% акцій.

* UPD "Українській правді" вдалося зв'язатися з Романом Зюковим і дізнатися його версію подій. Син екс-заступника міністра вугільної промисловості запевняє, що не має стосунку до торгівлі вугіллям з ОРДЛО в Польщу.

Роман Зюков був помічником депутата від ПР Володимира Вечерка.

Зюков є сином Юрія Зюкова, який у 2006-2007 роках був першим заступником міністра вугільної промисловості, а у 2009 році виступав на боці кандидата на посаду президента Юлії Тимошенко.

Юрій Зюков та його син у базі даних числяться в одній квартирі

У вересні 2016 року Юрій Зюков хрестив онучку Тимошенко Єву-Марію.

скріншот з сюжету 1+1 про хрестини онучки Тимошенко

Юрій Зюков. Скріншот з сюжету 1+1 про хрестини онучки Тимошенко

Зюков був радником прем'єра Володимира Гройсмана. Однак у квітні 2016 року після скандалу прем’єр Володимир Гройсман доручив Службі безпеки розібратися, чи справді Юрій Зюков пов’язаний із бойовиками "ЛНР".

"Українська правда" звернулася до СБУ із проханням надати інформацію про результати цієї перевірки.

17 травня 2016 року СБУ заявила, що не має інформації про причетність колишнього заступника міністра енергетики та вугільної промисловості і на той момент радника міністра енергетики Ігоря Насалика Юрія Зюкова до діяльності так званої "ЛНР".

"У разі отримання відомостей, які об'єктивно підтвердять причетність громадянина Зюкова до протиправної діяльності, органи СБУ ухвалять відповідне рішення", - йшлося у відповіді.

Як раніше повідомляли польські ЗМІ, антрацит з окупованого Донбасу завдяки російським документам напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від його продажу потрапляють, у тому числі, до кишені ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.

Пізніше міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський підтвердив ввезення до його країни антрациту з окупованих частин Донбасу.

Потім міністр енергетики Насалик повідомив, що міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський заявив йому, що у його країні проведуть перевірку за фактом постачання вугілля з ОРДЛО та заборонять такі постачання.

Оксана Коваленко, УП