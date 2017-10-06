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Син екс-урядовця заперечує причетність до торгівлі бойовиків із Польщею

П'ятниця, 6 жовтня 2017, 20:56

Син екс-заступника міністра вугільної промисловості часів прем'єрства Тимошенко Юрія Зюкова Роман запевняє, що не має відношення до торгівлі вугіллям з ОРДЛО в Польщу.

Про це розповів 6 жовтня в коментарі "Українській правді".

"Хто мене пов'язує з цією торгівлею з ОРДЛО, я поняття не маю", – сказав він.

Зюков підтвердив, що заснував компанію Doncoaltrade до початку російської агресії на Донбасі з Олександром Мельничуком, який згодом став заступником "міністра" палива, енергетики та вугільної промисловості так званої "ЛНР".

"У 2012 році була така фірма спільно з Олександром Мельничуком. Він був старшим партнером. Було 40% моїх, а 60% - його, і директор був його, і бухгалтер був його. У нього більшість за статутними документами... Він на мої 40% взагалі може уваги не звертати. Я йому взагалі не потрібен, за великим рахунком ", – заявляє Зюков відзначаючи, що про звинувачення в причетності до торгівлі бойовиків "ЛНР" з Польщею дізнався зі ЗМІ.

"З початком війни я до цієї фірми не маю ніякого відношення. Я поїхав з "ЛНР", а він (Мельничук -ред) залишився, став там якимось заступником міністра, позабирав весь мій бізнес...", - стверджує Зюков, зазначаючи, що був у Польщі тільки на відкритті фірми.

"Він (Мельничук ред.) туди і їздив... Я там був останній раз був в 2012 році, коли ми її відкрили. Ми намагалися продавати вугілля з Донбасу на Польщу. І то у нас тоді нічого не вийшло, все призупинилося", – стверджує Зюков.

Він також не зміг пригадати будь-які укладені контракти і стверджує, що ніколи не отримував жодних дивідендів а про існування такої фірми навіть забув.

Зюков також зазначив, що втратив усі контакти з представниками Doncoaltrade в травні 2014 року.

Він повідомив, що наразі знаходиться за кордоном, але після приїзду в Україну має намір розібратися в ситуації.

"По приїзду в Україну я лечу до Польщі, наймаю там юристів і спробую розібратися, що там відбувається. По-перше, я себе звідти видалю", – сказав бізнесмен.

Як раніше повідомляли польські ЗМІ, антрацит з окупованого Донбасу завдяки російським документам напівлегально потрапляє до Польщі, а прибутки від його продажу потрапляють в тому числі до кишені ватажка "ЛНР" Ігоря Плотницького.

Пізніше міністр енергетики Польщі Кшиштоф Тхужевський підтвердив ввезення до його країни антрациту з окупованих частин Донбасу.

Потім міністр енергетики Ігор Насалик повідомив, що Тхужевський заявив йому, Польща проведе перевірку за фактом постачання вугілля з ОРДЛО та заборонять такі постачання.

6 жовтня стало відомо, що співвласником польської компанії Doncoaltrade, яка продавала в Польщу вугілля з ОРДЛО, є Роман Зюков – син екс-заступника міністра вугільної промисловості 2006-2007 років Юрія Зюкова.

Софія Лукашова, Валентина Романенко, УП

Теми: вугілляОРДЛО
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