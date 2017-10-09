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Луценко дав зрозуміти, що у справі Шеремета поки немає зачіпок

Понеділок, 9 жовтня 2017, 13:09

Коли слідство знайде зачіпку у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета - злочин буде розкрито.

Про це на брифінгу в понеділок, відповідаючи на запитання журналістів, заявив генпрокурор Юрій Луценко.

"Щодо справи Шеремета ми працюємо, ГПУ здійснює лише процесуальне керівництво, а слідча група МВС здійснює масштабний збір інформації. Але крім збору інформації потрібна ще оперативна удача. Тут вона була (у справі про вбивство Вороненкова – ред.)", - зазначив він.

"Як тільки ми знайдемо хоч елементарну зачіпку, вона призведе до розкриття. Поки що слідство важко працює", - додав Луценко.

Як повідомлялося, Національна поліція попросила суд і той засекретив судові рішення у справі вбивства Павла Шеремета.

Це сотні судових рішень, які виносились ледь не кожного дня за клопотаннями слідчих. Здебільшого рішення стосувалися доступу до певних мобільних номерів, дані про які були засекречені, або до інших даних мобільних операторів.

Головне слідче управління Нацполіції заявило, що засекретило всі судові рішення у справі про вбивство Шеремета задля захисту життя осіб, "які беруть учать у кримінальному судочинстві".

Як відомо, журналісту і одному з керівників "Української правди" Павлу Шеремету підклали вибухівку під автомобіль – він загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва. Слідство схиляється до версії про професійні мотиви убивства, але ні організаторів, ні виконавців вибуху не встановило.

Роман Кравець, УП

Теми: вбивствоСправа ШереметаЛуценкоГенпрокуратура
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