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ОБСЄ: З території ОРДО до РФ виїжджають вантажівки з пшеницею

Понеділок, 9 жовтня 2017, 16:07

На кордоні з Росією, на підконтрольній бойовикам території у місті Новоазовськ, по кілька днів стоять вантажівки з пшеницею, чекаючи на виїзд із України.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

За даними ОБСЄ, місія відвідала прикордонний район, який не контролюється українським урядом, де спостерігачі бачили кілька вантажівок з зерном із номерними знаками РФ, які були в черзі на виїзд із України.

"Упродовж 30 хвилин спостереження на пункті пропуску на кордоні поблизу м. Новоазовськ спостерігачі бачили 6 автомобілів (2 з українськими номерними знаками і 4 — із російськими) і 15 вантажівок із пшеницею (усі з номерними знаками Російської Федерації), які очікували у черзі на виїзд із України", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що вони помітили, що в Україну в’їхала 1 тентована вантажівка з українськими номерними знаками. Чотири водії (чоловіки віком від 40 до 49 років), що стояли у черзі на виїзд разом з іншими водіями 15 вантажівок, сказали членам патруля Місії, що вони очікують на виїзд уже 4 дні.

Крім того співробітники Місії повідомляють, що провели зустріч з двома офіцерами Збройних сил Російської Федерації при Спільному центрі з контролю та координації (СЦКК) та двома членами "ЛНР", під час якої висловили занепокоєння випадком, що стався 4 жовтня, коли через застосування лазерного випромінювання було виведено з ладу камеру СММ, установлену поблизу пам’ятника князю Ігореві в непідконтрольному урядові районі на південь від Станиці Луганської.

"Один із членів "ЛНР" вибачився за інцидент, повідомивши, що за цим фактом буде проведено розслідування і винні будуть притягнені до відповідної дисциплінарної відповідальності", - сказано у повідомленні Місії.

У звіті міжнародних спостерігачів сказано також, що минулого тижня на території ОРДЛО збільшилась кількість вибухів. Так, минулого тижня було зафіксовано понад 150 вибухів, в той час як в попередній звітній період їх було близько 60.  

Раніше повідомлялося, що Місія ОБСЄ знайшла 26 невідведених танків неподалік Донецька.

Українська правда

Теми: ОБСЄДонбасРосіяУкраїна
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