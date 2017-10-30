Вбивство Аміни Окуєвої
Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2".
Але її вбили на мирній Київщині ввечері у понеділок.
Біля селища Глеваха Київської області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Окуєвої, вона загинула.
Її чоловік Адам Осмаєв отримав поранення, але буде жити.
Це був другий замах на подружжя.
1 червня 2017 року у Києві на Подолі кілер назвався французьким журналістом і запросив подружжя на зустріч, а потім у машині вистрілив в Адама – тоді Аміна вистрелила у відповідь.
За даними ЗМІ, людина, яка намагалася застрелити Осмаєва, є кілером із прізвиськом "Дінго", який вбив охоронця президента Чечні Рамзана Кадирова.
Нападнику на добровольців було оголошено підозру.
Тоді Окуєва вважала, що напад на Осмаєва здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.
У лютому 2012 року чоловіка Окуєвої - Адама Осмаєва затримували за підозрою у скоєнні вибуху в квартирі в Одесі. Слідчі органи України також підозрювали, що він разом зі спільником готував замах на президента Росії Володимира Путіна.
Осмаєва Україна вирішила не видавати Росії після відповідної рекомендації Європейського суду з прав людини.
У 2014-м Осмаєв очолював добровольчій батальйон імені Джохара Дудаєва, який воював на Донбасі.
Наше відео з місця події
Аміна Окуєва: якою її запам'ятаємо.— Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 30, 2017
Відео від 5 вересня 2014 року pic.twitter.com/jrnorc7QG5
Чоловік вбитої Аміни Окуєвої Адам Осмаєв розповів, що під час обстрілу куля влучила жінці у голову і він не встиг її врятувати.
Осмаєв розповів, що саме він був за кермом. В машині були він та Аміна Окуєва, вони їхали додому. Коли почався обстріл, він намагався проїхати "скільки міг". Після цього він намагався надати жінці першу допомогу, але не зміг.
На його думку напад, скоєний 30 жовтня, пов'язаний із попередніми замахами на подружжя та нардепа Ігоря Мосійчука.
Уточнене місце нападу на машину Аміни і Адама.
Прокуратура Київської області вже має кілька головних версій вбивства Аміни Окуєвої, вони відпрацьовуються.
Про це заявив прокурор Дмитро Чібісов. Але поки версії не називаються.
Секретар РНБР Олександр Турчинов заявив, що вбивство Аміни Окуєвої не повинно залишитися безкарним.
"Сьогодні ми втратили Аміну Окуєву, яка стала справжнім героєм чеченського і українського народу. Для кожного паріота України вона стала рідною сесторою. І ворог повинен відповісти за вбивство нашої сестри", - підкреслив він.
Турчинов зазначив, що вбивство Аміни Окуєвої - це виклик країні, на який повинна бути жорстка і адекватна відповідь.
У вбивстві Окуєвої Турчинов звинуватив Росію.
Після попереднього замаху Окуєвій було надано держохорону. Коли час сплив, їм запропонували продовжити державну охорону, однак Окуєва і Осмаєв відмовились від неї.
Нападників було двоє. Місцеві чули постріли, які тривали 5-7 секунд. Стріляли чергами.
Повідомляє кореспондент УП:
Станом на 0:10 біля білого джипа, на якому їхали Аміна Окуєва та Адам Осмаєв, працюють слідчі. Двері з боку водія були відкриті, також вони відчиняли двері багажника. Машина не виглядає повністю продірявленою кулями. Однак видно, що лобове скло з боку водія пробили кулі.
Біля авта працюють до 6 осіб. Нікого не підпускають до місця події.
Отримав трагічну звістку про загибель Аміни Окуєвої. Важко добирати слова, коли гинуть люди. В серці - лише сум і скорбота. Вічна пам'ять. pic.twitter.com/02sdD4pb5X— Volodymyr Groysman (@VGroysman) October 30, 2017
Перше фото з місця убивства.
Відео. Розмова з чоловіком Аміни - Адамом Осмаєвим у лікарні.
Завтра по АТR покажуть програму, яку готувала #Окуева. Про Чечню. Перший і останній випуск присвячений Джохару Дудаєву.— Prosto Nadiya (@ProstoNadiya) October 30, 2017
Одні з наостанніших фото Аміни Окуєвої. І пост про готовність до зустрічі з кіллером.
Поліція Київської області збирається відкрити кримінальне провадження за статтею 115 КК (Умисне вбивство).
Про це УП розповів речник Нацполіції Ярослав Тракало.
Місце убивства
Коментар голови Нацполіції Сергія Князєва Українській правді
До журналістів вийшов прокурор Київської області Дмитро Чібісов. Він уточнив, що убивство сталося о 20:30. Аміна перебувала на пасажирському сидінні.
На питання у якому стані була Аміна на час прибуття, він зазначив, що вона отримала поранення несумісні з життям. За кермом був її чоловік. В якому стані, не кажуть. Скільки куль – невідомо.
Водночас голова Нацполіції в коментарі УП уточнив, що обстріляли автомобіль з автоматичної зброї. "Це був розстріл", - сказав він.
На місці працюють співробітники Нацполіції.
Версії поки не озвучують
У Національній поліції підтвердили інформацію про загибель добровольця АТО Аміни Окуєвої та повідомили про введення плану-перехоплення "Сирена" в Київській області у зв'язку із вбивством.