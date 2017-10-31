Військовій частині в Одесі відновлять огорожу за рахунок забудовника

Фірма-забудовник за власний рахунок відновить периметр огорожі військового аеродрому "Шкільний" в Одесі та в повному обсязі поверне військовим вивезене майно.

Про це повідомляє прес-служба командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

В повідомленні зазначається, що після наради в Одеській ОДА, що відбулася 30 жовтня, за участі мера Одеси, Нацполіції, представників компанії "Югтранстермінал" та керівництва ЗСУ, домовлено, що фірма-забудовник відновить периметр огорожі військового летовища за свій рахунок та в повному обсязі поверне військовим вивезене майно.

Також в прес-службі додають, що за фактом подій на території військової частини А3571 Військовою службою правопорядку ЗСУ проведено службове розслідування та виявлено низку правопорушень.

"30 жовтня 2017 року начальником Південного Територіального управління ВСП на ім’я військового прокурора Одеського гарнізону направлено повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356 КК України "Самоправство" та ст. 197-1 КК України "Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво", - йдеться у повідомленні.

Також додають, що наразі зазначена земельна ділянка перебуває під посиленою охороною оперативно-чергової служби військової частини та підрозділів Нацполіції.

Як відомо, раніше командування Повітряних сил Збройних Сил України заявило, що в Одесі невідомі здійснили спробу рейдерського захоплення військового об'єкта та викрали військове майно.

29 жовтня в поліції заявили, що не було спроби захоплення невідомими військової частини поблизу Одеси і тому не будуть відкривати справу, через відсутність правопорушення.

Українська правда