ГПУ перевіряє причетність керівництва Мінфіну до злочинів Януковича

Генеральна прокуратура перевіряє причетність міністра фінансів Олександра Данилюка, заступника міністра Юрія Буци і держсекретаря Євгена Капінуса до злочинів колишнього президента Віктора Януковича.

Про це свідчить ухвала Шевченківського райсуду Києва від 27 жовтня, передають в п'ятницю "Українські новини".

У судових матеріалах зокрема йдеться, що учасники злочинної організації (Януковича і його оточення) протягом січня 2010 року - лютого 2014 років скоювали злочини з незаконного заволодіння грошовими коштами в різних галузях економіки.

А саме: в банківській сфері, в сфері паливно-енергетичного комплексу, при випуску і купівлі-продажу ОВДП та інше. Загальна сума збитку, нанесеного діяльністю злочинної організації, становить понад 18 млрд гривень.

Згідно з указом Януковича від 2 липня 2010 року, було створено координаційний центр з впровадження економічних реформ як консультативно-дорадчий орган при президенті.

Відзначається, що вже в даний час у ГПУ виникла необхідність перевірки версії можливої ​​причетності посадовців зазначеного координаційного центру до злочинів, скоєних Януковичем і його оточенням.

Міністр фінансів Олександр Данилюк в 2010-2015 роках очолював Координаційний центр із запровадження економічних реформ при Адміністрації президента, тоді як його заступники Юрій Буца, Сергій Марченко та держсекретар Мінфіну Євген Капінус були працівниками центру.

Генпрокуратура уточнює, що мова йде про тих працівників центру, які згодом заснували благодійні організації "Центр реформ" і "Благодійний фонд" Центр вільної економіки імені Кахи Бендукідзе".

Згідно з даними єдиного реєстру юросіб та фізосіб-підприємців, засновниками "Центру реформ" є Олександр Данилюк, Євген Капінус, Юрій Буца, Яна Бугримова, Наталія Кириченко, Анна Руда та Олександр Саєнко.

Засновниками "Центру вільної економіки імені Кахи Бендукідзе" є Данилюк спільно з Юлією Тичковською, Володимиром Федориним і Міхеілом Саакашвілі.

27 жовтня суд надав слідчим ГПУ дозвіл на тимчасовий доступ до документів ОТП Банку по рахунках обох центрів.

Як повідомлялося, 18 серпня Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі вилучити в Національному агентстві із запобігання корупції декларації Данилюка за 2015-2016 роки.

На початку вересня стало відомо, що Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо можливого ухилення від сплати податків Данилюком.

Незважаючи на це, на початку листопада ДФС відновила податкову перевірку міністра фінансів Олександра Данилюка.